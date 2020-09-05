Новий антирекорд: в окупованому Криму понад 100 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В окупованому Криму кількість нових виявлених випадків COVID-19 вперше перевищила 100. Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За 4 вересня на території Республіки Крим зареєстровано 101 випадок коронавірусної інфекції. 44 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою, 30 — серед контактних по раніше зареєстрованим випадкам, 26 — при скринінгу здорового населення, 1 випадок завезений з території України”, — написав Аксьонов.
За його словами, всього з початку року в окупованому Криму виявили 2 726 хворих на COVID-19. 32 особи померли, 1 817 одужали.
Зазначимо, що раніше рекордний добовий приріс нових випадків COVID-19 в окупованому Криму був зафіксований 27 серпня — 84.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,8 тисячі.
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