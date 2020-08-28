Новый антирекорд в столице: в стационарах около 500 больных COVID-19

"На сегодня в стационарах Киева находятся 486 пациентов, из них 22 ребенка и 101 больной в тяжелом состоянии, 195 получают кислородную терапию, 14 пациентов под аппаратами ИВЛ. Таких ужасных цифр у нас никогда не было", - сказал Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в столице обнаружили 251 новый случай коронавирусной болезни, среди которых 11 - у детей и 10 -у медицинских работников. За весь период пандемии за сутки в столице наибольшее количество летальных случаев - умерли 9 человек.