Новий антирекорд у столиці: у стаціонарах близько 500 хворих на COVID-19

“На сьогодні в стаціонарах Києва знаходяться 486 пацієнтів, з них 22 дитини і 101 хворий у важкому стані, 195 отримують кисневу терапію, 14 пацієнтів під апаратами ШВЛ. Таких жахливих цифр у нас ніколи не було”, — сказав Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу у столиці виявили 251 новий випадок коронавірусної хвороби, серед яких 11 — у дітей та 10 — у медичних працівників. За весь період пандемії за добу у столиці найбільша кількість летальних випадків — померли 9 людей.