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Новий антирекорд у столиці: у стаціонарах близько 500 хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У столичних стаціонарах у медзакладах наразі перебуває 486 пацієнтів з COVID-19, таких "жахливих цифр" ще не було. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Новий антирекорд у столиці: у стаціонарах близько 500 хворих на COVID-19

“На сьогодні в стаціонарах Києва знаходяться 486 пацієнтів, з них 22 дитини і 101 хворий у важкому стані, 195 отримують кисневу терапію, 14 пацієнтів під апаратами ШВЛ. Таких жахливих цифр у нас ніколи не було”, — сказав Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу у столиці виявили 251 новий випадок коронавірусної хвороби, серед яких 11 — у дітей та 10 — у медичних працівників. За весь період пандемії за добу у столиці найбільша кількість летальних випадків — померли 9 людей.

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