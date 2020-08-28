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У Києві за добу виявили 251 випадок COVID-19, антирекорд зі смертності

Київ • УНН

 • 17014 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. За минулу добу у столиці виявили 251 новий випадок коронавірусної хвороби, серед яких 11 - у дітей та 10 - у медичних працівників. За весь період пандемії за добу у столиці найбільша кількість летальних випадків — померли 9 людей. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві за добу виявили 251 випадок COVID-19, антирекорд зі смертності

“Кількість хворих на коронавірус в Києві за минулу добу збільшилася на 251 людину. За весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків — померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 187 киян. На сьогодні в столиці вже 12 719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — сказав Кличко.

Так, серед захворілих 139 жінок від 18 до 92 років; 5 дівчат від 3 до 16 років; 101 чоловік від 20 до 80 років; 6 хлопців від 1 до 16 років.

“Захворіли і 10 медиків. До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів, інші на самоізоляції під контролем лікарів”, — сказав Кличко.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.

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