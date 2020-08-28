В Киеве за сутки обнаружили 251 случай COVID-19, антирекорд по смертности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. За минувшие сутки в столице обнаружили 251 новый случай коронавирусной болезни, среди которых 11 - у детей и 1 - у медицинских работников. За весь период пандемии за сутки в столице наибольшее количество летальных случаев - умерли 9 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилось на 251 человека. За весь период пандемии у нас наибольшее количество летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12 719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.
Так, среди заболевших 139 женщин от 18 до 92 лет; 5 девушек от 3 до 16 лет; 101 мужчина от 20 до 80 лет; 6 ребят от 1 до 16 лет.
"Заболели и 10 медиков. В больницы столицы попали 47 пациентов, другие на самоизоляции под контролем врачей", - сказал Кличко.
Напомним, в Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.