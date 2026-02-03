Новинки плитоносок и бронеплит Rarog в 2025 году
Компания Rarog, работающая с 2014 года, в 2025 году представила две новые плитоноски и запустила собственное производство бронеплит. Эти разработки соответствуют изменившимся требованиям войны, где универсальное снаряжение уступило место специализированному.
Война меняется, а вместе с ней меняются и требования к средствам индивидуальной бронезащиты. Для кого-то это, может быть, и открытие, кто-то это осознал раньше, а Rarog в этой парадигме работает с 2014 года. И поэтому тот факт, что в 2025 году снаряжение, которое считалось универсальным, по запросам оказалось на далеком заднем плане, мог кого-то и удивить, но не конструкторов бренда. Универсальное, вполне логично относительно стратегии и тактики войны, уступило место специализированному. И Rarog отреагировал на это вызовом, представив две принципиально разные плитоноски и запустив собственное производство бронеплит, передает УНН.
Важные достижения прошлого года
1. Противоосколочная плитоноска. Сегодня большинство ранений — осколочные. Артиллеристы, минометчики и экипажи техники нуждаются не столько в тяжелой стальной плите на груди или даже облегченной керамической, а в максимальном покрытии тела. Эта модель разработана так, чтобы минимизировать незащищенные зоны. Она имеет увеличенные отсеки под мягкую баллистическую защиту (НВМПЭ), закрывающую бока и жизненно важные органы от мелких осколков и вторичных поражающих элементов. Эта плитоноска комфортна при длительном ношении: эргономика рассчитана на длительное пребывание в броне без пережимания сосудов. Несмотря на увеличенную площадь, конструкция настолько удачна, что плитоноска сидит как влитая, не мешает даже в крайне ограниченном пространстве или в тесном пикапе.
2. Rarog MPC. Для штурмовых групп, разведки и многих других военных специализаций сейчас вес и маневренность — это синонимы эффективности и защиты жизни одновременно. А вот за эти пять качеств плитоноску полюбили и рекомендуют купить опытные бойцы.
- Модульность. Это плитоноска-конструктор. Вы можете использовать ее как легкую plate carrier для быстрых выходов или за считанные минуты нарастить на нее дополнительную защиту или подсумки благодаря интерфейсу Laser Cut.
- Фирменная система быстросбросов. Уникальные быстросбросы обеспечивают мгновенное освобождение от снаряжения. Они к тому же легко снимаются и заменяются даже в полевых условиях на ходу.
- Низкий профиль. MPC практически не выступает за габариты тела, что позволяет легко проходить через узкие проемы, люки или работать в ограниченном пространстве.
- Большая площадь защиты. Это важно, не менее важно и то, что у Rarog MQR и рабочая площадь значительна: на фронтальной части можно разместить две пары тактических подсумков, админподсумок и еще останется место для рации и дополнительной фурнитуры.
- Вентиляция. Благодаря облегченным камербандам и внутренней дистанционной сетке, теплообмен происходит значительно быстрее, что критично во время высоких физических нагрузок или жаркого лета.
И еще один момент, который неизменно привлекает военных: Rarog MPC можно купить в комплекте со снаряжением Svityaz edition ― с эвакуационной стропой, штурмовым рюкзаком, защитными модулями и полным сетом подсумков для различных нужд. То есть купил и имеешь хорошо упорядоченный экип. А еще военные говорят, что в этой экипировке чувствуешь себя не танком, а быстрой тенью. И это немало во многих видах боевых задач.
Все лучшие типы плит теперь у Rarog
Рано или поздно это должно было случиться и наконец случилось: Rarog в 2025 году стал производителем полного цикла, запустив линейку собственных бронеплит. Нельзя сказать, что потребность была очень насущной, ведь карманы брендовых бронежилетов и плитоносок стандартизированы ― подходят для всех стандартных плит независимо от производителя. Но свои плиты для плитоноски всегда лучше: это не только полностью снимает проблему совместимости, но и открывает возможности для изменений и усовершенствования сразу всего комплекта до идеального сочетания.
- Керамические плиты Rarog выбирают те, кто работает на переднем крае. Использование современных композитов позволило снизить вес при сохранении высокого уровня прочности и устойчивости к различному типу патронов. Плиты имеют анатомический изгиб, поэтому плотно прилегают к торсу.
- Плиты из НВМПЭ ― сверхлегкие решения для тех, кому важна водостойкость, прочность и минимальный вес. Они идеально подходят для работы во влажной среде, устойчивы к механическим ударам, не требуют сложного ухода ― идеальны для длительных пеших маршей, где каждый килограмм груза — это лишний литр пота.
Да, комплексный подход к защите жизни важен, потому что когда производитель создает и плитоноску, и плиту, он гарантирует их синергию, взаимодействие, органичное и гармоничное объединение свойств и возможностей. Плита Rarog в плитоноске MPC сидит как влитая: она не ерзает или, как говорят военные ― не люфтит, не стирает ткань изнутри и правильно распределяет центры тяжести.
Успешные разработки Rarog в 2025 году — это ответ на реальный боевой опыт. Противоосколочная модель спасает там, где господствуют минометы и дроны-камикадзе, а MPC дает преимущество в скорости там, где все решает секунда. Собственное производство плит, как последний пазл, четко ложится и закрывает нишу в создании надежной украинской защиты от Rarog ― https://rarog.ua/, где каждая деталь работает на одну цель — сохранение жизни военных.