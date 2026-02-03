Новинки плитоносок і бронеплит Rarog у 2025 році

Війна змінюється, а разом із нею змінюються і вимоги до засобів індивідуального бронезахисту. Для когось це, може, і відкриття, хтось це усвідомив раніше, а Rarog у цій парадигмі працює з 2014 року. І тому той факт, що у 2025 році спорядження, яке вважалося універсальним, за запитами опинилося на далекому задньому плані, міг когось і здивувати, але не конструкторів бренду. Універсальне, цілком логічно відносно стратегії і тактики війни, поступилося місцем спеціалізованому. І Rarog відреагував на це викликом, представивши дві принципово різні плитоноски і запустивши власне виробництво бронеплит, передає УНН.

Важливі здобутки минулого року

1. Протиуламкова плитоноска. Сьогодні більшість поранень — уламкові. Артилеристи, мінометники та екіпажі техніки потребують не стільки важкої сталевої плити на грудях чи навіть полегшеної керамічної, а максимального покриття тіла. Ця модель розроблена так, щоб мінімізувати незахищені зони. Вона має збільшені відсіки під м’який балістичний захист (НВМПЕ), що закриває боки та життєво важливі органи від дрібних уламків і вторинних уражаючих елементів. Ця плитоноска комфортна при тривалому носінні: ергономіка розрахована на тривале перебування у броні без перетискання судин. Незважаючи на збільшену площу, конструкція настільки вдала, що плитоноска сидить як влита, не заважає навіть у вкрай обмеженому просторі чи в тісному пікапі.

2. Rarog MPC. Для штурмових груп, розвідки та й багатьох інших військових спеціалізацій зараз вага та маневреність — це синоніми ефективності і захисту життя водночас. А от за ці п’ять рис плитоноску вподобали і рекомендують купити досвідчені бійці.

Модульність. Це плитоноска-конструктор. Ви можете використовувати її як легку plate carrier для швидких виходів або за лічені хвилини наростити на неї додатковий захист чи підсумки завдяки інтерфейсу Laser Cut.

Це плитоноска-конструктор. Ви можете використовувати її як легку plate carrier для швидких виходів або за лічені хвилини наростити на неї додатковий захист чи підсумки завдяки інтерфейсу Laser Cut. Фірмова система швидкоскидів. Унікальні швидкоскиди забезпечують миттєве звільнення від спорядження. Вони до того ж легко знімаються і замінюються навіть у польових умовах на ходу.

Унікальні швидкоскиди забезпечують миттєве звільнення від спорядження. Вони до того ж легко знімаються і замінюються навіть у польових умовах на ходу. Низький профіль. MPC практично не виступає за габарити тіла, що дає змогу легко проходити через вузькі отвори, люки або працювати в обмеженому просторі.

MPC практично не виступає за габарити тіла, що дає змогу легко проходити через вузькі отвори, люки або працювати в обмеженому просторі. Велика площа захисту. Це важливо, не менш важливо й те, що у Rarog MQR і робоча площа значна: на фронтальній частині можна розмістити дві пари тактичних підсумків, адмінпідсумок і ще залишиться місце для рації і додаткової фурнітури.

Це важливо, не менш важливо й те, що у Rarog MQR і робоча площа значна: на фронтальній частині можна розмістити дві пари тактичних підсумків, адмінпідсумок і ще залишиться місце для рації і додаткової фурнітури. Вентиляція. Завдяки полегшеним камербандам і внутрішній дистанційній сітці, теплообмін відбувається значно швидше, що критично під час високих фізичних навантажень чи спекотного літа.

І ще один момент, що незмінно приваблює військових: Rarog MPC можна купити в комплекті зі спорядженням Svityaz edition ― з евакуаційною стропою, штурмовим рюкзаком, захисними модулями і повним сетом підсумків для різних потреб. Тобто купив і маєш гарно впорядкований екіп. А ще військові кажуть, що у цьому екіпіруванні почуваєш себе не танком, а швидкою тінню. І це чимало у багатьох видах бойових завдань.

Всі кращі типи плит тепер у Rarog

Рано чи пізно це мало статись і нарешті сталось: Rarog у 2025 став виробником повного циклу, запустивши лінійку власних бронеплит. Не можна сказати, що потреба була дуже нагальна, адже кишені брендових бронежилетів і плитоносок стандартизовані ― підходять для всіх стандартних плит незалежно від виробника. Але свої плити для плитоноски завжди краще: це не лише повністю знімає проблему сумісності, але й відкриває можливості для змін і вдосконалення відразу всього комплекту до ідеального поєднання.

Керамічні плити Rarog обирають ті, хто працює на передньому краї. Використання сучасних композитів дозволило знизити вагу при збереженні високого рівня міцності і стійкості до різного типу набоїв. Плити мають анатомічний вигин, тому щільно прилягають до торсу.

Плити із НВМПЕ ― надлегкі рішення для тих, кому важлива водостійкість, міцність і мінімальна вага. Вони ідеально підходять для роботи у вологому середовищі, стійкі до механічних ударів, не потребують складного догляду ― ідеальні для тривалих піших маршів, де кожен кілограм вантажу — це зайвий літр поту.

Так, комплексний підхід до захисту життя важливий, бо коли виробник створює і плитоноску, і плиту, він гарантує їхню синергію, взаємодію, органічне і гармонійне об’єднання властивостей і можливостей. Плита Rarog у плитоносці MPC сидить як влита: вона не совається чи, як кажуть військові ― не люфтить, не стирає тканину зсередини і правильно розподіляє центри тяжіння.

Успішні розробки Rarog у 2025 — це відповідь на реальний бойовий досвід. Протиуламкова модель рятує там, де панують міномети і дрони-камікадзе, а MPC дає перевагу в швидкості там, де все вирішує секунда. Власне виробництво плит, як останній пазл, чітко лягає і закриває нішу у створенні надійного українського захисту від Rarog ― https://rarog.ua/, де кожна деталь працює на одну мету — збереження життя військових.