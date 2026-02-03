$42.970.16
Новинки плитоносок і бронеплит Rarog у 2025 році

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Компанія Rarog, яка працює з 2014 року, у 2025 році представила дві нові плитоноски та запустила власне виробництво бронеплит. Ці розробки відповідають зміненим вимогам війни, де універсальне спорядження поступилося місцем спеціалізованому.

Новинки плитоносок і бронеплит Rarog у 2025 році

Війна змінюється, а разом із нею змінюються і вимоги до засобів індивідуального бронезахисту. Для когось це, може, і відкриття, хтось це усвідомив раніше, а Rarog у цій парадигмі працює з 2014 року. І тому той факт, що у 2025 році спорядження, яке вважалося універсальним, за запитами опинилося  на далекому задньому плані, міг когось і здивувати, але не конструкторів бренду. Універсальне, цілком логічно відносно стратегії і тактики війни, поступилося місцем спеціалізованому. І Rarog відреагував на це викликом, представивши дві принципово різні плитоноски і запустивши власне виробництво бронеплит, передає УНН.

Важливі здобутки минулого року

1. Протиуламкова плитоноска. Сьогодні більшість поранень — уламкові. Артилеристи, мінометники та екіпажі техніки потребують не стільки важкої сталевої плити на грудях чи навіть полегшеної керамічної, а максимального покриття тіла. Ця модель розроблена так, щоб мінімізувати незахищені зони. Вона має збільшені відсіки під м’який балістичний захист (НВМПЕ), що закриває боки та життєво важливі органи від дрібних уламків і вторинних уражаючих елементів. Ця плитоноска комфортна при тривалому носінні: ергономіка розрахована на тривале перебування у броні без перетискання судин. Незважаючи на збільшену площу, конструкція настільки вдала, що плитоноска сидить як влита, не заважає навіть у вкрай обмеженому просторі чи в тісному пікапі. 

2. Rarog MPC. Для штурмових груп, розвідки та й багатьох інших військових спеціалізацій зараз вага та маневреність — це синоніми ефективності і захисту життя водночас. А от за ці п’ять рис плитоноску вподобали і рекомендують купити досвідчені бійці.

  • Модульність. Це плитоноска-конструктор. Ви можете використовувати її як легку plate carrier для швидких виходів або за лічені хвилини наростити на неї додатковий захист чи підсумки завдяки інтерфейсу Laser Cut.
    • Фірмова система швидкоскидів. Унікальні швидкоскиди забезпечують миттєве звільнення від спорядження. Вони до того ж легко знімаються і замінюються навіть у польових умовах на ходу.
      • Низький профіль. MPC практично не виступає за габарити тіла, що дає змогу легко проходити через вузькі отвори, люки або працювати в обмеженому просторі.
        • Велика площа захисту. Це важливо, не менш важливо й те, що у Rarog MQR і робоча площа значна: на фронтальній частині можна розмістити дві пари тактичних підсумків, адмінпідсумок і ще залишиться місце для рації і додаткової фурнітури.
          • Вентиляція. Завдяки полегшеним камербандам і внутрішній дистанційній сітці, теплообмін відбувається значно швидше, що критично під час високих фізичних навантажень чи спекотного літа.

            І ще один момент, що незмінно приваблює військових: Rarog MPC можна купити в комплекті зі спорядженням Svityaz edition ― з евакуаційною стропою, штурмовим рюкзаком, захисними модулями і повним сетом підсумків для різних потреб. Тобто купив і маєш гарно впорядкований екіп. А ще військові кажуть, що у цьому екіпіруванні почуваєш себе не танком, а швидкою тінню. І це чимало у багатьох видах бойових завдань.

            Всі кращі типи плит тепер у Rarog

            Рано чи пізно це мало статись і нарешті сталось: Rarog у 2025 став виробником повного циклу, запустивши лінійку власних бронеплит. Не можна сказати, що потреба була дуже нагальна, адже кишені брендових бронежилетів і плитоносок стандартизовані ― підходять для всіх стандартних плит незалежно від виробника.   Але   свої плити для плитоноски завжди краще: це не лише повністю знімає проблему сумісності, але й відкриває можливості для змін і вдосконалення відразу всього комплекту до ідеального поєднання. 

            • Керамічні плити Rarog обирають ті, хто працює на передньому краї. Використання сучасних композитів дозволило знизити вагу при збереженні високого рівня міцності і стійкості до різного типу набоїв. Плити мають анатомічний вигин, тому щільно прилягають до торсу. 
              • Плити із НВМПЕ ― надлегкі рішення для тих, кому важлива водостійкість, міцність і мінімальна вага. Вони ідеально підходять для роботи у вологому середовищі, стійкі до механічних ударів, не потребують складного   догляду ― ідеальні для тривалих піших маршів, де кожен кілограм вантажу — це зайвий літр поту.

                Так, комплексний підхід до захисту життя важливий, бо коли виробник створює і плитоноску, і плиту, він гарантує їхню синергію, взаємодію, органічне і гармонійне об’єднання властивостей і можливостей. Плита Rarog у плитоносці MPC сидить як влита: вона не совається чи, як кажуть військові ― не люфтить, не стирає тканину зсередини і правильно розподіляє центри тяжіння.

                Успішні розробки Rarog у 2025 — це відповідь на реальний бойовий досвід. Протиуламкова модель рятує там, де панують міномети і дрони-камікадзе, а MPC дає перевагу в швидкості там, де все вирішує секунда. Власне виробництво плит, як останній пазл, чітко лягає і закриває нішу у створенні надійного українського захисту від Rarog ― https://rarog.ua/, де кожна деталь працює на одну мету — збереження життя військових.

                Лілія Подоляк

