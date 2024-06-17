Новым замминистром обороны рф стала вероятная родственница путина

В российском министерстве обороны произошли перестановки: первым замминистра назначена Анну Цивилеева, которую СМИ называют двоюродной племянницей президента рф владимира путина. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Заместителем министра обороны рф назначена предполагаемая двоюродная племянница владимира путина Анна Цивилева.

Справка

Ранее цивилева в апреле 2023 года возглавляла российский государственный фонд поддержки участников "специальной военной операции" (СВО) "защитники отечества". Супруг цивилевой возглавлял Кемеровскую область, но в мае 2024 года был назначен на пост министра энергетики россии.

Дополнение

Еще одним замглавы минобороны рф стал Павел Фрадков, который ранее занимал пост первого заместителя управделами президента россии. Также назначен Леонид Горнин покинул должность первого замминистра финансов и был назначен первым замминистра обороны рф.