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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4996 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Новим заступником міністра оборони рф стала ймовірна родичка путіна

Київ • УНН

 • 18665 перегляди

Новим заступником міністра оборони росії призначено Анну Цивільову, імовірно двоюрідну племінницю володимира путіна.

Новим заступником міністра оборони рф стала ймовірна родичка путіна

У російському міністерстві оборони відбулися перестановки: першим заступником міністра призначено Анну Цівілєєву, яку ЗМІ називають двоюрідною племінницею президента рф володимира путіна. Про це передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Заступником міністра оборони рф призначено ймовірну двоюрідну племінницю володимира путіна Анну Цівілєєву.

Довідка

Раніше Цівілєєої у квітні 2023 року очолювала російський державний фонд підтримки учасників "спеціальної військової операції" (СВО) "захисники вітчизни". Чоловік цивільової очолював кемеровську область, але в травні 2024 року його призначили на посаду міністра енергетики росії.

Доповнення

Ще одним заступником глави міноборони рф став Павло Фрадков, який раніше обіймав посаду першого заступника керівника управління справами президента росії. Також призначено леоніда горніна, який залишив посаду першого заступника міністра фінансів і був призначений першим заступником міністра оборони рф.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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