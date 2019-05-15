Новым послом США в Украине будет человек, который поддерживает Трампа

"Частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол (Мари Йованович – ред.), которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента Трампа", - сказал адвокат.



На вопрос журналиста о том, кто заменит Йованович, он не назвал никого конкретного, но заявил, что это будет близький к администрации президента США дипломат.



"Не буду называть фамилий, но это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", - добавил он.



Напомним, ранее стало известно, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник не назначен и не номинирован.