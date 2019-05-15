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Новым послом США в Украине будет человек, который поддерживает Трампа

Киев  •  УНН

 • 8807 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Следующим послом США в Украине будет человек, который поддерживает администрацию американского президента Дональда Трампа и правильно понимающий его политику. Об этом сообщил личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченко, передаёт УНН.

"Частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол (Мари Йованович – ред.), которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента Трампа", - сказал адвокат.

На вопрос журналиста о том, кто заменит Йованович, он не назвал никого конкретного, но заявил, что это будет близький к администрации президента США дипломат.

"Не буду называть фамилий, но это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович покидает должность 20 мая, а ее преемник не назначен и не номинирован.

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