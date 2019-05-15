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Новим послом США в Україні буде людина, яка підтримує Трампа

Новим послом США в Україні буде людина, яка підтримує Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Наступним послом США в Україні буде людина, яка підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа і правильно розуміє його політику. Про це повідомив особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю журналісту Дмитру Анопченко, передає УНН.

"Частиною проблеми, яку створили для нас тут, в США, була посол (Марі Йованович - ред.), яку зараз усунули. І вона була частиною всіх цих зусиль проти президента Трампа", - сказав адвокат.

На питання журналіста про те, хто замінить Йованович, він не назвав нікого конкретного, але заявив, що це буде близький до адміністрації президента США дипломат.

"Не буду називати прізвищ, але це буде людина, що підтримує адміністрацію президента Трампа і правильно розуміє його політику в цьому складному і ключовому регіоні світу", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович залишає посаду 20 травня, а її наступник призначений і не номінований.

Українські Національні Новини

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