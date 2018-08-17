Новым руководителем Лукьяновского СИЗО станет Руслан Ромашков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Новым руководителем Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО) станет начальник Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков, который будет представлен сегодня в 9 часов. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышева Юрий Маслак.
"Сегодня в 9:00 будет представлен новый руководитель Киевского следственного изолятора. Это будет начальник 119-й колонии Руслан Ромашков", - рассказал Маслак.
Напомним, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.
Министерство юстиции Украины провело служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере, и относительно выявления запрещенных вещей у них.