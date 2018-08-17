Новим керівником Лук'янівського СІЗО стане Руслан Ромашков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Новим керівником Київського слідчого ізолятора (Лук'янівського СІЗО) стане начальник Бориспільської виправної колонії №119 Руслан Ромашков, який буде представлений сьогодні о 9 годині. Про це повідомив УНН прес-секретар заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак.
"Сьогодні о 9 годині буде представлений новий керівник Київського слідчого ізолятора. Це буде начальник 119-ї колонії Руслан Ромашков", - розповів Маслак.
Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу "Торнадо" після того, як до них прийшли з обшуками.
Міністерство юстиції України провело службове розслідування щодо працівників Лук'янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців "Торнадо" в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них.