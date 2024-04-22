Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев прокомментировал УНН судьбу закона о помощи Украине в случае появления нового президента после выборов в США. Эксперт отметил, что другой президент США сможет заблокировать выделение средств Украине. Однако Конгресс имеет возможность ветировать вето президента.

Контекст

20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине. Общий объем помощи - почти 61 млрд долларов:

49,9 млрд - оборонные расходы

7,8 млрд - потенциальная бюджетная поддержка

1,57 млрд - экономическая помощь

400 млн - средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Кроме того, законопроект обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако, президент имеет право отказаться, если это противоречит национальной безопасности США.

Что говорит эксперт

Александр Краев рассказал журналисту УНН, что с пакетами поддержки такая история, что они предоставляются на год, но в пределах года каждые 2-3 недели, максимум месяц, "нарезаются" на транши.

"То есть условно, это не одна большая куча денег, которую просто выделили и вот она есть, и из нее по чуть-чуть что-то выцеживают. На каждый период, примерно месяц, выделяется один транш, и в сотрудничестве с украинским Министерством обороны Пентагон определяет, что именно будет в этом транше, что больше необходимо сейчас Украине, это может быть упор на ПВО, или на танках, или на артиллерии и так далее. То есть это каждый раз абсолютно разный подход", - пояснил Краев.

По его словам, сейчас Пентагон говорит, что после того, как будет подписан этот пакет помощи, первый транш они смогут доставить из их европейских запасов в течение 2-3 дней. То есть, по его словам, на самом деле сроки очень и очень большие.

Риски смены президента в США

Эксперт отметил, что Джо Байден подпишет законопроект о помощи Украине сразу после голосования в Сенате. Сенат его должен принять во вторник, 23 апреля.

Краев также прокомментировал, сможет ли новый президент США заблокировать выделение предусмотренных законом о помощи Украине средств.

Относительно того, сможет ли другой президент заблокировать выделение этих средств? Сможет, но Конгресс имеет возможность ветировать вето президента, и поэтому, в самом крайнем случае, даже президентский запрет на поставки можно обойти, и, в принципе, для этого есть легальные абсолютно причины и для этого есть инструмент у Конгресса у обеих палат - сказал Краев.

Он отметил, что республиканцев большинство только в Палате представителей, в Сенате большинство демократов, и именно Сенат может в одностороннем порядке ветировать решение другого президента, например Дональда Трампа, который является главным конкурентом Байдена на предстоящих выборах, в случае победы.

"Тем более, будут выборы в Конгресс, и это изменит расстановку сил", - добавил Краев.

Кроме того, эксперт отметил, что сбои и затягивание в Сенате невозможны.

"Сенат является более дисциплинированным среди двух палат. Сенат уже на уровне Чака Шумера (лидера демократов) и Макконнелла (лидера республиканцев) согласовал этот пакет, поэтому дело в формальном голосовании. Плюс, набрать большинство в Сенате, где большинство демократы, не составит проблемы, даже если республиканцы будут не готовы за это голосовать", - пояснил Краев.

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