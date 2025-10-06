Новый премьер-министр Литвы прибыла в Киев с первым визитом
Киев • УНН
Новый премьер-министр Литвы Инга Ругинене совершила свой первый зарубежный визит в Киев. Она почтила память павших на войне украинцев у Стены памяти.
Нет места, где бы я предпочла быть во время своего первого визита, чем в свободной и несокрушимой Украине
Ругинене вместе с украинской коллегой Юлией Свириденко почтила павших на войне с РФ украинцев у Стены памяти на стенах Михайловского златоверхого собора.
"В Киеве вместе с Юлией Свириденко я почтила украинцев, погибших, защищая свою страну, нашу общую безопасность и общие идеалы", – написала политик.
О цели визита пока не сообщалось.
Напомним
В Киеве с визитом находится премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф вместе почтили память погибших украинских защитников. Схооф ранее выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и призвал путина к переговорам.