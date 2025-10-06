Нова прем’єрка Литви прибула до Києва з першим візитом
Київ • УНН
Нова прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене здійснила свій перший закордонний візит до Києва. Вона вшанувала полеглих на війні українців біля Стіни пам'яті.
Нова прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене свій перший закордонний візит здійснила до Києва. Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН.
Немає місця, де б я воліла бути під час свого першого візиту, ніж у вільній та незламній Україні
Ругінене разом уз українською колегою Юлією Свириденко вшанувала полеглих на війні із РФ українців біля Стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору.
"В Києві разом з Юлією Свириденко я вшанувала українців, які загинули, захищаючи свою країну, нашу спільну безпеку та спільні ідеали", – написала політикиня.
Про мету візиту поки не повідомляли.
Нагадаємо
