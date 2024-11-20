Новые полеты вражеских дронов зафиксированы в пяти регионах Украины

В Украине зафиксированы новые полеты вражеских ударных беспилотников в нескольких регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, на Сумщине БпЛА движутся на запад и юго-запад, на востоке Черниговщины - на запад, на западе Полтавщины - на северо-запад, на Житомирщине - на северо-восток, а на востоке Днепропетровщины - на запад. Эти активные полеты беспилотников подчеркивают постоянную угрозу со стороны российских сил, что заставляет украинские оборонительные силы принимать необходимые меры для уничтожения вражеской техники и обеспечения безопасности на этих направлениях.