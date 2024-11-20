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Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые полеты вражеских дронов зафиксированы в пяти регионах Украины

Новые полеты вражеских дронов зафиксированы в пяти регионах Украины

Киев  •  УНН

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских беспилотников в Сумской, Черниговской, Полтавской, Житомирской и Днепропетровской областях. БпЛА движутся в разных направлениях, что требует усиления оборонительных мероприятий.

В Украине зафиксированы новые полеты вражеских ударных беспилотников в нескольких регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, на Сумщине БпЛА движутся на запад и юго-запад, на востоке Черниговщины - на запад, на западе Полтавщины - на северо-запад, на Житомирщине - на северо-восток, а на востоке Днепропетровщины - на запад. Эти активные полеты беспилотников подчеркивают постоянную угрозу со стороны российских сил, что заставляет украинские оборонительные силы принимать необходимые меры для уничтожения вражеской техники и обеспечения безопасности на этих направлениях.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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