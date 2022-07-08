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Новые спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке зафиксировали увеличение количества С-400, танков и БМП

Киев • УНН

 • 252841 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Военный аналитик Кондар Музыка опубликовал в Twitter свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке, что в беларуси. Снимки проанализировала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает УНН.

Цитата

"На фото можно заметить дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", находящиеся на насыпях грунта, а также низковысотные обнаружители 5Н66, установленные на башне 40В6 и радиолокатор и наведение 92Н6Е. Рядом с ним под маскировочной сеткой расположен аппаратный контейнер Ф52 для операторов", - пишет группа.

Детали

"Беларускі Гаюн" отмечает, что по фото можно сделать заключить, что расположение этой техники не претерпело существенных изменений с апреля 2022 года. В то же время видно, что С-400 увеличилось на две единицы.

Но это не единственные изменения.

"Нам известно, что кроме всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", - добавили "Беларускі Гаюн".

Кроме того, вчера Генштаб Украины заявил, что лукашенко отдал военный аэродром в Зябровке под полный контроль вс рф. Сейчас там строится русская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М".

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