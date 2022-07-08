Нові супутникові знімки військового аеродрому у Зябрівці зафіксували збільшення кількості С-400, танків та БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Військовий аналітик Кондар Музика опублікував у Twitter свіжі супутникові знімки військового аеродрому в Зябрівці, що в білорусі. Знімки проаналізувала моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає УНН.
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"На фото можна помітити дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", які знаходяться на насипах ґрунту, а також низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6 і радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Поруч із ним, під маскувальною сіткою, розташований апаратний контейнер Ф52 для операторів", - пише група.
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"Беларускі Гаюн" зазначає, що по фото можна зробити висновок, що розташування цієї техніки не зазнало істотних змін з квітня 2022 року. Водночас видно, що С-400 побільшало на дві одиниці.
Але це не єдині зміни.
"Нам відомо, що окрім усього перерахованого вище в Зябрівці також з'явилися БМП і танки, які прикопані і замасковані", - додали "Беларускі Гаюн".
Крім того, вчора Генштаб України заявив, що лукашенко віддав військовий аеродром у Зябрівці під повний контроль зс рф. Нині там будується російська військова база. На території аеродрому знаходиться ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М".