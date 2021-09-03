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Новые симптомы коронавируса "Дельта": эпидемиолог предупреждает об опасности

Новые симптомы коронавируса "Дельта": эпидемиолог предупреждает об опасности

Киев  •  УНН

 • 49884 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В конце июня на территории Украины обнаружили мутировавший штамм коронавируса “Дельта”. В комментарии УНН эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что симптомы заболевания начали меняться, поэтому вести себя надо крайне осторожно.

Цитата

“Там дело в том, что есть другая симптоматика, ранее не была вообще присуща, или есть модификация симптомов и последовательность их возникновения в процессе заболевания. Итак, следует быть очень осторожными. Инфицирования начинается с головной боли, лобный участок, весочный участок, и появляется насморк, появление которого мы раньше не оценивали как симптом ковида”, — сообщает эпидемиолог.

Контекст

По ее словам, кроме вышеупомянутых симптомов, теперь у больных “Дельтой” может появиться расстройство желудочно-кишечного тракта.

“Может появиться диарея. Поэтому диагностика должна быть обязательной, очень тщательно нужно отслеживать, чтобы это не был ковид. Те, у кого возникают такие симптомы должны обязательно пройти тестирование на ковид”, — отметила Наталья Виноград.

Детали

Ранее в эксклюзивном интервью УНН Заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что “Дельта” заразнее чем другие штаммы, и именно им чаще болеют дети.

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