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Нові симптоми коронавірусу "Дельта": епідеміолог попереджає про небезпеку

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Наприкінці червня на території України виявили мутований штам коронавірусу “Дельта”. В коментарі УНН епідеміолог Наталія Виноград розповіла, що симптоми захворювання почали змінюватися, тому поводити себе треба вкрай обережно.

Цитата

“Там річ у тому, що є інша симптоматика, яка раніше не була взагалі притаманна, або є модифікація симптомів і послідовність їх виникнення в процесі захворювання. Отже, слід бути дуже обережними. Інфікування починається з головного болю, лобна ділянка, скороньова ділянка, і з’являється нежить, появу якого ми раніше не оцінювали як симптом ковіду”" — повідомляє епідеміолог.

Контекст

За її словами, крім вищезазначених симптомів, тепер у хворих на “Дельту” може з’явитися розлад кишково-шлункового тракту.

“Може з’явитися діарея. Тому діагностика повинна бути обов’язковою, дуже ретельно потрібно відстежувати, щоб то не був ковід. Ті, у кого виникають такі симптоми повинні обов’язково пройти тестування на ковід”, — зазначила Наталія Виноград.

Деталі

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю УНН Заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що “Дельта” заразніший ніж інші штами, і саме ним частіше хворіють діти.

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