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Новые правила для украинских беженцев во Франции: как не потерять выплаты

Киев • УНН

 • 600054 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинцы, вынужденные переехать во Францию в связи с полномасштабной войной и получившие разрешение на временное проживание с указанием «бенефициар временной защиты», должны восстановиться в этом статусе через 6 месяцев после получения разрешения. Только после обновления статуса украинцы смогут воспользоваться защитой во Франции и связанными с ним льготами. Об этом сообщает VisitUkraine.today, информирует УНН.

Новые правила для украинских беженцев во Франции: как не потерять выплаты

Как обновить вид на жительство?

Нужно обратиться в префектуру департамента по месту жительства. Запрос на продление вида на жительство должен быть подан в срок от трех недель до трех дней до истечения срока его действия. Обращаться раньше трех недель не стоит, потому что префектура просто не рассмотрит ваш запрос.

Необходимо предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие ваш гражданский статус и ваше гражданство и предварительный документ о временной защите.
2. Документальное подтверждение адреса, имеющее дату не позднее трех месяцев.
3. Любой документ, подтверждающий изменение вашей социальной ситуации (например, трудовой договор)
4. Документы на детей (если есть).

Как не потерять выплаты?

Одновременно с восстановлением вида на жительство, префектура должна предоставить вам форму, которую вы должны отправить по электронной почте или почтовому письму в территориальную дирекцию Французского Управления Иммиграции и Интеграции (OFII). Если вы посылаете документы обычной почтой, то нужно указать на конверте «Renouvellement ADA Ukraine».

Цитата

«К заполненной форме с датой и подписью нужно добавить копии новых свидетельств на временное проживание всех совершеннолетних членов семьи и копии подтверждающих документов для всех ресурсов/средств, полученных по прибытии во Францию ​​(если таковые были). Неполные досье проработаны не будут. В случае, если вы не отправите указанную форму с подтверждающими документами в OFII, ваши выплаты будут прерваны», - говорится в сообщении.

Дополнение 

В Чехии ограничили выплаты гуманитарной помощи украинским переселенцам и изменили правила размещения в общежитиях. 

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