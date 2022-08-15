Нові правила для українських біженців у Франції: як не втратити виплати
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українці, які змушені переїхати до Франції у зв'язку з повномасштабною війною і отримали дозвіл на тимчасове проживання із зазначенням «бенефіціар тимчасового захисту», мають відновитися у цьому статусі через 6 місяців після отримання дозволу. Тільки після поновлення статусу українці зможуть користуватися захистом у Франції та пов'язаними з ним пільгами. Про це повідомляє VisitUkraine.today, інформує УНН.
Як оновити дозвіл на проживання?
Потрібно звернутися до префектури департаменту за місцем проживання. Запит на продовження посвідки на проживання має бути поданий у строк від трьох тижнів до трьох днів до закінчення строку його дії. Звертатися раніше за три тижні не варто, тому що префектура просто не розгляне ваш запит.
Необхідно надати наступні документи:
1. Документи, що підтверджують ваш громадянський статус і ваше громадянство та попередній документ про тимчасовий захист.
2. Документальне підтвердження адреси, яке має дату не пізніше трьох місяців.
3. Будь-який документ, що підтверджує зміну вашої соціальної ситуації (наприклад, трудовий договір)
4. Документи на дітей (якщо є).
Як не втратити виплати?
Одночасно з відновленням посвідки на проживання, префектура має надати вам форму, яку ви повинні надіслати електронною поштою або поштовим листом до територіальної дирекції Французького Управління Імміграції та Інтеграції (OFII). Якщо ви надсилаєте документи звичайною поштою, то треба вказати на конверті «Renouvellement ADA Ukraine».
Цитата
«До заповненої форми з датою та підписом потрібно додати копії нових свідоцтв на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім'ї та копії підтверджуючих документів для всіх ресурсів/коштів, отриманих після прибуття до Франції (якщо такі були). Неповні досьє опрацьовані не будуть. У випадку, якщо ви не відправите вказану форму з підтверджуючими документами до OFII, ваші виплати будуть перервані», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
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