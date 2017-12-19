Новые патрульные полицейские приняли присягу в Луцке
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Луцке приняли присягу 46 новых сотрудников патрульной полиции. Среди них 37 мужчин и 9 женщин, имеющих высшее образование, сообщает УНН со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Луцка.
Конкурсный отбор стартовал 12 июня 2017 года и составил в среднем 3 человека на 1 место.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые патрульные полицейские Запорожья приняли присягу в Днепре
Еще 60 будущих полицейских сейчас учатся на базе в с. Сокиричи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые инспекторы патрульной службы пополнили ряды полиции Киева