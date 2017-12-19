Нові патрульні поліцейські склали присягу у Луцьку
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Луцьку склали присягу 46 нових співробітників патрульної поліції. Серед них 37 чоловіків і 9 жінок, які мають вищу освіту, повідомляє УНН із посиланням прес-службу патрульної поліції Луцька.
Конкурсний відбір стартував 12 червня 2017 року і склав у середньому 3 особи на 1 місце.
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Ще 60 майбутніх поліцейських нині навчаються на базі в с. Сокиричі.
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