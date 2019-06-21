Новые губернаторы: стали известны фамилии кандидатов от Президента в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент подал в Кабмин кандидатуры на должности глав областных администраций в пяти областях. Фамилии кандидатов предоставил УНН осведомленный собеседник.
Так, в Херсонской области должность губернатора может занять бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев. УНН уже писал о том, что Гусев претендует на эту должность.
Гусева связывают и с Валерием Хорошковским от партии которого "Команда озимого поколения" Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он работал в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).
В Киевской области Владимир Зеленский предлагает назначить Михаила Бно-Айрияна, который работает в должности заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству в компании "Укрэнерго". Он работал также в Министерстве энергетики, а в 2016 году участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской ОГА.
Закарпатскую область должен возглавить Игорь Бондаренко - бизнесмен Мукачево, владелец кондитерских.
На должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Президент предложил Павла Кириленко - прокурор, работает в военной прокуратуре.
Луганскую областную военно-гражданскую администрацию должен возглавить Виталий Комарницкий, ректор Луганского государственного университета внутренних дел.
Напомним, во время заседания правительства 19 июня премьер Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров получил от Администрации президента предложения относительно назначения пяти губернаторов. Кандидатуры должны быть рассмотрены на следующей неделе.