Новые данные ООН о потерях среди мирного населения Украины

Детали

Среди мирного населения Украины 1267 погибших, при этом в 717 случаях из-за продолжающихся боев невозможно установить, были ли это мужчина или женщина.

На контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей - 358 погибших и 772 пострадавших.

На территории, контролируемой "самопровозглашенными "республиками" 67 погибших и 246 раненых.

Добавим

С начала войны погибли уже 153 ребенка - Офис Генпрокурора.