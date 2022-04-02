Новые данные ООН о потерях среди мирного населения Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3257 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране. Об этом сообщает УНН.
Детали
Среди мирного населения Украины 1267 погибших, при этом в 717 случаях из-за продолжающихся боев невозможно установить, были ли это мужчина или женщина.
На контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей - 358 погибших и 772 пострадавших.
На территории, контролируемой "самопровозглашенными "республиками" 67 погибших и 246 раненых.
Добавим
С начала войны погибли уже 153 ребенка - Офис Генпрокурора.