Нові дані ООН про втрати серед мирного населення України

Деталі

Серед мирного населення України 1267 загиблих, при цьому в 717 випадках через бої, що продовжуються, неможливо встановити, чи це були чоловік або жінка.

На контрольованій Україною території Донецької та Луганської областей - 358 загиблих та 772 поранених.

На території, контрольованій "самопроголошеними "республіками" 67 загиблих та 246 поранених.

Додамо

З початку війни загинули вже 153 дитини - Офіс Генпрокурора.