Нові дані ООН про втрати серед мирного населення України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 3257 випадків загибелі чи поранення цивільних осіб у країні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Серед мирного населення України 1267 загиблих, при цьому в 717 випадках через бої, що продовжуються, неможливо встановити, чи це були чоловік або жінка.
На контрольованій Україною території Донецької та Луганської областей - 358 загиблих та 772 поранених.
На території, контрольованій "самопроголошеними "республіками" 67 загиблих та 246 поранених.
Додамо
З початку війни загинули вже 153 дитини - Офіс Генпрокурора.