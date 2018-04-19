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Новое пополнение цветущего Ужгорода: в городе расцвело Иудино дерево

Киев • УНН

 • 79055 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Ужгороде начало цвести экзотическое Иудино дерево. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Новое пополнение цветущего Ужгорода: в городе расцвело Иудино дерево

Растение с цветущими розовыми ветвями можно встретить в разных уголках города: в парках, скверах, на улицах и транспортных кругах. Иудино дерево, или Церцис китайский, можно увидеть издалека, ведь сейчас его крона, ветви или даже ствол сплошь покрытые тысячами пышных соцветий розового, сиреневого и фиолетового цветов. Листья же на растении почти полностью отсутствует.

Иудино дерево очень любит тепло и практически не переносит слишком морозных зим. Поэтому теплый мягкий климат Ужгорода идеально подходит для Церцис. Главным вредителем для растения, как ни странно, являются люди. Из-за привлекательного внешнего вида ветвей люди ломают дерево, портят его форму. Вредит ему также сильный ветер, который сдувает хрупкие цветы. Поэтому садоводы советуют высаживать Церцис китайский на солнечных участках садов и парков, отдельно от других деревьев и их теней и подальше от зоны ветров.

История появления растения и его названия овеяны легендами. Одна из них гласит, что название дерева происходит от библейского персонажа Иуды Искариота, предавшего Христа и под влиянием угрызений совести повесился именно на ветвях Церциса.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде начался период массового цветения сакуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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