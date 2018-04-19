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Нове поповнення квітучого Ужгорода: у місті розцвіло Іудине дерево

Київ • УНН

 • 79056 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Ужгороді почало квітнути екзотичне Іудине дерево. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Нове поповнення квітучого Ужгорода: у місті розцвіло Іудине дерево

Рослину із квітучими рожевими гілками можна зустріти у різних куточках міста: у парках, скверах, на вулицях і транспортних колах. Іудине дерево, або Церціс китайський, можна побачити здалеку, адже зараз його крона, гілки чи навіть стовбур суцільно вкриті тисячами пишних суцвіть рожевого, бузкового та фіолетового кольорів. Листя ж на рослині майже повністю відсутнє.

Іудине дерево дуже полюбляє тепло і практично не переносить надто морозних зим. Відтак теплий м′який клімат Ужгорода ідеально підходить для Церціса. Головним шкідником для рослини, як не дивно, є люди. Через привабливий зовнішній вигляд гілок люди ламають дерево, псують його форму. Шкодить йому також сильний вітер, який здуває тендітні квіточки. Тому садівники радять висаджувати Церціс китайський на сонячних ділянках садів і парків, окремо від інших дерев та їхніх тіней і подалі від зони вітрів.

Історія появи рослини і її назви овіяні легендами. Одна з них говорить, що назва дерева походить від біблійного персонажу Іуди Іскаріота, який зрадив Христа і під впливом докорів сумління повісився саме на гілках Церціса.

Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді почався період масового цвітіння сакури.

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