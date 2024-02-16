Новая функция на портале "Дія": украинцы могут подать отчет о ремонте поврежденного жилья

Украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья по программе "еВідновлення", могут подать отчет через портал "Дія". об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

Детали

Украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья по программе еВідновлення, могут подать отчет через портал Дія. Ранее услуга была доступна только в приложении - объяснили в министерстве.

500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення

В ведомстве напомнили, кому из украинцев следует подавать отчет:

финальный отчет о выполненных работах - гражданам, которые получили выплату до 200 тысяч гривен;

промежуточный отчет и финальный отчет - тем, кто получил выплату более 200 тысяч гривен.



Финальный отчет необходимо подать в течение 15 дней после завершения ремонта. Промежуточный отчет нужно подавать, чтобы получить второй транш, поскольку сумма более 200 тысяч зачисляется частями в 30% и 70% - отметили в Минцифры.

Дополнение

Отмечается, что подать отчет можно онлайн через приложение или портал "Дія". Или для подачи отчета можно обратиться в ЦНАП или к нотариусу.

Напомним

В рамках программы "еВідновлення" подано более 67 тысяч заявок на возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате российской агрессии, а общая сумма выплат составляет 3,2 миллиарда гривен.