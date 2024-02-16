Новая функция на портале "Дія": украинцы могут подать отчет о ремонте поврежденного жилья

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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14.02.24  •  230368 просмотра

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14.02.24  •  246635 просмотра

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14.02.24  •  212689 просмотра

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12.02.24  •  250115 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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