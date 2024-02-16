Нова функція на порталі "Дія": українці можуть подати звіт про ремонт пошкодженого житла
Київ • УНН
Українці, які відремонтували пошкоджене війною житло за програмою "єВідновлення", тепер можуть подавати звіти про виконання робіт через портал "Дія".
Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", можуть подати звіт через портал "Дія". про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, пише УНН.
Деталі
Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення, можуть подати звіт через портал Дія. Раніше послуга була доступна лише в застосунку
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У відомстві нагадали, кому з українців слід подавати звіт:
- фінальний звіт про виконані роботи — громадянам, які отримали виплату до 200 тисяч гривень;
- проміжний звіт та фінальний звіт — тим, хто отримав виплату понад 200 тисяч гривень.
Фінальний звіт необхідно подати протягом 15 днів після завершення ремонту. Проміжний звіт потрібно подавати, щоб отримати другий транш, оскільки сума більше 200 тисяч зараховується частинами у 30% та 70%
Доповнення
Зазначається, що подати звіт можна онлайн через застосунок або портал "Дія". Або для подання звіту можна звернутись до ЦНАП або нотаріуса.
Нагадаємо
В рамках програми "еВідновлення" подано понад 67 тисяч заявок на відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок російської агресії, а загальна сума виплат становить 3,2 мільярда гривень.