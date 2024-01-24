Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема
Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема, победив Тейлора Фрица со счетом 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3.
Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании
Испанская полиция задержали мужчину за убийство двух пожилых сестер и брата, которые были втянуты в аферу с онлайн-знакомствами. Подозреваемый утверждает, что две сестры накопили значительный долг перед ним из-за того, что поверили онлайн-бойфрендам.
Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры
Правительство Испании пересматривает деятельность государственных музеев, чтобы убедиться, что они выходят за рамки колониальных идей и противодействуют политическому вмешательству и цензуре в искусстве.
В Иране казнили протестующего с психическим расстройством
Мохаммад Гобадлу, 23-летний иранский протестующий с психическим расстройством, был казнен за якобы убийство полицейского во время протестов. Судебный процесс над ним сопровождался обвинениями в применении пыток, а его психическое состояние не принималось во внимание.
Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе
PornHub ввел новые правила, которые требуют письменного согласия от всех участников видео, в дополнение к проверке идентификации. Эта мера направлена на предотвращение распространения контента без согласия и так называемого "порно мести".
Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей
Ирландский актер Джейми Дорнан был госпитализирован с симптомами сердечного приступа во время отпуска в Португалии, что позже оказалось следствием контакта с ядовитыми гусеницами. Эти гусеницы, найденные на полях для гольфа на юге Португалии, имеют раздражающий белок, который может вызвать аллергические реакции.
Западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%
Из-за западных санкций, влияющих на российскую гражданскую авиацию, цены на авиабилеты в россии выросли на 48,4% за почти два года.
Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов
Чтобы улучшить сон, Центр общественного здоровья предлагает ряд советов.
В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены
60-тонный бензовоз взорвался рядом с рынком в Улан-Баторе (Монголия), в результате чего погибли шесть человек, включая трех пожарных, и более десяти получили ранения. Ведется расследование для установления причины взрыва.
Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет
Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет.