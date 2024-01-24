Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

10-кратный победитель турнира во вторник после четырехсетовой битвы победил Тейлора Фрица со счетом 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3. Таким образом, 36-летний серб остается на пути к своему одиннадцатому титулу на первом турнире Большого шлема года.

Об этом передает УНН с ссылкой на Eurosport.

Детали

Джокович в одиннадцатый раз вышел в полуфинал в Мельбурне, благодаря победе в четвертьфинале Australian Open со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 над американцем Тейлором Фрицем.

Это уже 48-й полуфинал "Джокера" на крупном турнире.

Я много страдал в первых сетах. Было очень жарко, физически и эмоционально изнурительно. В полуфинале будет тяжело, оба находятся в отличной форме - сказал Джокович в интервью на корте.

Первый сет выглядел интригующим. Оба игрока хорошо держали свою подачу, не позволяя сопернику сделать брейк, при этом серб не воспользовался ни одним из восьми брейк-пойнтов в этой партии. При счете 6:5 Фриц имел два сетбола, но их не использовал. Джокович довел дело до тай-брейка, который выиграл 7:3.

Во втором сете состоялся первый прорыв, который совершил американский теннисист, - этого хватило, чтобы выиграть сет 6:4.

В начале третьего сета лидер ATP продемонстрировал серию эйсов на подачах и добавил реализованные брейк-поинты. В четвертом сете сербу удалось сделать брейк, который сделал счет 4:2, а после немедленного повторного брейка - еще один, который сделал счет 5:3.

Следует отметить, что Джокович выиграл все девять своих матчей против Фрица. До сих пор он всегда выигрывал титул, когда доходил до полуфинала. Главным соперником Джоковича считается испанский чемпион Уимблдона Карлос Алькарас, который в среду сыграет с Александром Зверевым в четвертьфинале.

Напомним,

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы в четвертом раунде.

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