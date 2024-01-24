Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  114236 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  131425 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  163104 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  179995 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167610 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема, победив Тейлора Фрица со счетом 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3.

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Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испанская полиция задержали мужчину за убийство двух пожилых сестер и брата, которые были втянуты в аферу с онлайн-знакомствами. Подозреваемый утверждает, что две сестры накопили значительный долг перед ним из-за того, что поверили онлайн-бойфрендам.

Криминал и ЧП •   •  19604 просмотра
Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры

Правительство Испании пересматривает деятельность государственных музеев, чтобы убедиться, что они выходят за рамки колониальных идей и противодействуют политическому вмешательству и цензуре в искусстве.

Культура •   •  19051 просмотра
Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры

В Иране казнили протестующего с психическим расстройством

Мохаммад Гобадлу, 23-летний иранский протестующий с психическим расстройством, был казнен за якобы убийство полицейского во время протестов. Судебный процесс над ним сопровождался обвинениями в применении пыток, а его психическое состояние не принималось во внимание.

Новости Мира •   •  20555 просмотра
В Иране казнили протестующего с психическим расстройством

Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе

PornHub ввел новые правила, которые требуют письменного согласия от всех участников видео, в дополнение к проверке идентификации. Эта мера направлена на предотвращение распространения контента без согласия и так называемого "порно мести".

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Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе

Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей

Ирландский актер Джейми Дорнан был госпитализирован с симптомами сердечного приступа во время отпуска в Португалии, что позже оказалось следствием контакта с ядовитыми гусеницами. Эти гусеницы, найденные на полях для гольфа на юге Португалии, имеют раздражающий белок, который может вызвать аллергические реакции.

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Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей

Западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%

Из-за западных санкций, влияющих на российскую гражданскую авиацию, цены на авиабилеты в россии выросли на 48,4% за почти два года.

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Западные санкции привели к росту стоимости авиабилетов в рф почти на 50%

Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов

Чтобы улучшить сон, Центр общественного здоровья предлагает ряд советов.

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Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов

В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены

60-тонный бензовоз взорвался рядом с рынком в Улан-Баторе (Монголия), в результате чего погибли шесть человек, включая трех пожарных, и более десяти получили ранения. Ведется расследование для установления причины взрыва.

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В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены

Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет.

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Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет