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Новак Джокович у 48-й раз вийшов у півфінал турніру Великого шолома

Новак Джокович у 48-й раз вийшов у півфінал турніру Великого шолома

Київ • УНН

 • 27409 перегляди

Новак Джокович у 48-й раз вийшов до півфіналу турніру Великого шолома, перемігши Тейлора Фріца з рахунком 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3.

10-разовий переможець турніру у вівторок після чотирисетової битви переміг Тейлора Фріца з рахунком 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3. Таким чином, 36-річний серб залишається на шляху до свого одинадцятого титулу на першому турнірі Великого шолома року.

Про це передає УНН із посиланням на Eurosport.

Деталі

Джокович в одинадцятий раз вийшов до півфіналу в Мельбурні, завдяки перемозі у чвертьфіналі Australian Open з рахунком 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 над американцем Тейлором Фріцем.

Це вже 48-й півфінал "Джокера" на великому турнірі.  

Я багато страждав у перших сетах. Було дуже спекотно, фізично та емоційно виснажливо. У півфіналі буде важко, обидва перебувають у відмінній формі

- сказав Джокович в інтерв'ю на корті.

Перший сет виглядав інтригуючим. Обидва гравці добре тримали свою подачу, не дозволяючи супернику зробити брейк, при цьому серб не скористався жодним з восьми брейк-пойнтів у цій партії. За рахунку 6:5 Фріц мав два сетболи, але їх не використав. Джокович довів справу до тай-брейку, який виграв 7:3.

У другому сеті відбувся перший прорив, який здійснив американський тенісист, - цього вистачило, щоб виграти сет 6:4.

На початку третього сету лідер ATP продемонстрував серію ейсів на подачах та додав реалізовані брейк-поінти. У четвертому сеті сербу вдалося зробити брейк, який зробив рахунок 4:2, а після негайного повторного брейку — ще один, який зробив рахунок 5:3.

Слід зазначити, що Джокович виграв усі дев'ять своїх матчів проти Фріца. Досі він завжди вигравав титул, коли доходив до півфіналу. Головним суперником Джоковича вважається іспанський чемпіон Вімблдону Карлос Алькарас, який у середу зіграє з Олександром Звєрєвим у чвертьфіналі.

Нагадаємо

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