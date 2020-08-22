Новичок УПЛ впервые в истории подписал хорватского футболиста

Новым игроком “Минай” стал Мислав Матич. На этой неделе 20-летний хорват с ростом в 195 см подписал контракт с клубом. Детали сделки не разглашаются.

20-летний футболист выступал за клуб “Локомотива” Загреб. В систему этой команды он попал в 2018 году. Сначала играл за молодежные команды, потом — за основу. В последнем сезоне этот клуб завоевал серебряные медали в чемпионате Хорватии. В его активе 15 проведенных матчей в крайнем розыгрыше чемпионата Хорватии.

Добавим, что Матича также вызвали в национальную сборную Хорватии U-19, за которую он играл в квалификации к Юношеского Евро, и U-20, за которую сыграл уже три матча. Кстати, под руководством Огнена Вукоевича, который тренировал юношескую сборную до начала работы в тренерском штабе киевского “Динамо”.