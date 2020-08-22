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Новачок УПЛ вперше в історії підписав хорватського футболіста

Київ • УНН

 • 9957 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вперше в історії ФК "Минай" підписав контракт із представником хорватського футболу. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.

Новачок УПЛ вперше в історії підписав хорватського футболіста

Новим гравцем “Минаю” став Міслав Матіч. Цього тижня 20-річний хорват зі зростом в 195 см підписав контракт із клубом. Деталі угоди не розголошуються.

20-річний футболіст виступав за клуб “Локомотіва” Загреб. До системи цієї команди він потрапив у 2018-му році. Спочатку грав за молодіжні команди, потім — за основу. В останньому сезоні цей клуб виборов срібні медалі в чемпіонаті Хорватії. В його активі 15 проведених матчів у крайньому розіграші чемпіонату Хорватії.

Додамо, що Матіча також викликали у національну збірну Хорватії U-19, за яку він грав у кваліфікації до Юнацького Євро, та U-20, за яку відіграв вже три матчі. До речі, під керівництвом Огнена Вукоєвіча, який тренував юнацьку збірну до початку роботи в тренерському штабі київського “Динамо”.

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