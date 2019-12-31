Новая Зеландия встретила Новый 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Новая Зеландия - второе место в мире, куда уже пришел Новый 2020 год, передает УНН.
Отметим, в Новый Зеландии уже встретили Новый год в 13:00 по киевскому времени.
После этого Новый год придет в Австралию, там отпразднуют Новый год в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, первое место, где уже успели отпраздновать завершение 2019 года - тихоокеанские государства Самоа и Кирибати. Там Новый Год отпраздновали час назад (в 12:00 по Киеву - ред.).