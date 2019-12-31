Нова Зеландія зустріла Новий 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Нова Зеландія – друге місце в світі, куди вже прийшов Новий 2020 рік, передає УНН.
Зазначимо, у Новий Зеландії вже зустріли Новий рік о 13:00 за київським часом.
Після цього Новий рік прийде в Австралію, там відсвяткують Новий рік о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, перше місце, де вже встигли відсвяткувати завершення 2019-го – тихоокеанські держави Самоа і Кірібаті. Там Новий Рік відсвяткували годину тому (о 12:00 за Києвом – ред.).