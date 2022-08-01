Новая Зеландия полностью открыла границы после продолжительного закрытия из-за пандемии

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Границы Новой Зеландии полностью открыты впервые с марта 2020 года, когда они закрылись, чтобы не допустить проникновения Covid-19, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Страна вновь начнет принимать посетителей с визами и студенческими визами.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала такое решение "огромным моментом", добавив, что это часть "осторожного процесса".

Большинству посетителей по-прежнему необходимо будет пройти полную вакцинацию, но карантинных требований нет.

Морская граница страны также вновь открылась, и теперь круизным лайнерам и иностранным прогулочным яхтам можно швартоваться.

Новая Зеландия объявила о поэтапном плане открытия страны в феврале. Это позволило вакцинированным гражданам в том же месяце вернуться из Австралии, а тем, кто из других стран, вернуться в марте.

В мае она начала принимать туристов из более чем 50 стран без визы.

Дополнение

Туризм был одной из отраслей, наиболее пострадавших от жестких мер Новой Зеландии по Covid. За год, закончившийся в марте 2021 года, вклад отрасли в ВВП снизился до 2,9% с 5,5% годом ранее.

Международный туризм особенно сильно пострадал, упав на 91,5% — или 16,2 млрд новозеландских долларов (10,2 млрд долларов) — до 1,5 млрд новозеландских долларов, согласно официальным данным.

Количество людей, непосредственно занятых в туризме, за этот период также сократилось более чем на 72 тысячи человек.

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