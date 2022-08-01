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Нова Зеландія повністю відкрила кордони після тривалого закриття через пандемію

Нова Зеландія повністю відкрила кордони після тривалого закриття через пандемію

Київ • УНН

 • 171355 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Кордони Нової Зеландії повністю відкриті вперше з березня 2020 року, коли вони закрилися, щоб не допустити проникнення Covid-19, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Країна знову почне приймати відвідувачів з візами та зі студентськими візами.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала таке рішення "величезним моментом", додавши, що це частина "обережного процесу".

Більшості відвідувачів, як і раніше, необхідно буде пройти повну вакцинацію, але карантинних вимог немає.

Морський кордон країни також знову відкрився, і тепер круїзним лайнерам та іноземним прогулянковим яхтам можна швартуватися.

Нова Зеландія оголосила про поетапний план відкриття країни у лютому. Це дозволило вакцинованим громадянам того ж місяця повернутися з Австралії, а тим, хто з інших країн, повернутися у березні.

У травні вона почала приймати туристів із понад 50 країн без візи.

Доповнення

Туризм був однією з галузей, які найбільше постраждали від жорстких заходів Нової Зеландії щодо Covid. За рік, що закінчився у березні 2021 року, вклад галузі у ВВП знизився до 2,9% із 5,5% роком раніше.

Міжнародний туризм особливо сильно постраждав, впавши на 91,5% — або 16,2 млрд новозеландських доларів (10,2 млрд доларів) — до 1,5 млрд новозеландських доларів, згідно з офіційними даними.

Кількість людей, безпосередньо зайнятих у туризмі, за цей період також скоротилася більш ніж на 72 тисячі осіб.

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