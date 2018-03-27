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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 25225 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 55261 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 93536 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106552 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115059 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120940 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132240 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов

Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 11871 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерна заявила, что правительство страны не планирует высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радио RNZ.

“Дипломаты, которые были изгнаны другими странами, были идентифицированы как сотрудники разведки. У нас таких нет, но если бы были, мы бы их выслали”, — сказала Ардерна.

Премьер-министр добавила, что не удивлена ​​отсутствием таких дипломатов в стране, потому что Новая Зеландия “не является лидером по влиянию глобальных разведывательных служб”.

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Напомним, канцлер Австрии Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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