Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерна заявила, что правительство страны не планирует высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радио RNZ.
“Дипломаты, которые были изгнаны другими странами, были идентифицированы как сотрудники разведки. У нас таких нет, но если бы были, мы бы их выслали”, — сказала Ардерна.
Премьер-министр добавила, что не удивлена отсутствием таких дипломатов в стране, потому что Новая Зеландия “не является лидером по влиянию глобальных разведывательных служб”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 20-ти стран мира массово высылают российских дипломатов
Напомним, канцлер Австрии Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.