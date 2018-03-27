Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов

“Дипломаты, которые были изгнаны другими странами, были идентифицированы как сотрудники разведки. У нас таких нет, но если бы были, мы бы их выслали”, — сказала Ардерна.

Премьер-министр добавила, что не удивлена ​​отсутствием таких дипломатов в стране, потому что Новая Зеландия “не является лидером по влиянию глобальных разведывательных служб”.

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Напомним, канцлер Австрии Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.