Нова Зеландія не планує висилати російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що уряд країни не планує висилати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки в британському місті Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіо RNZ.
“Дипломати, які були вигнані іншими країнами, були ідентифіковані як співробітники розвідки. У нас таких немає, але якщо б були, ми б їх вислали”, — сказала Ардерна.
Прем'єр-міністр додала, що не здивована відсутністю таких дипломатів у країні, тому що Нова Зеландія “не є лідером за впливом глобальних розвідувальних служб”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 20-ть країн світу масово висилають російських дипломатів
Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що Відень не буде висилати російських дипломатів через інцидент з отруєнням у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.