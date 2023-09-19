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"Новая украинская школа": правительство возобновило финансирование реформы и выделило почти полмиллиарда гривен

Киев • УНН

 • 220978 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня Кабмин возобновил финансирование реформы базового среднего образования в соответствии с Концепцией НУШ, которая была приостановлена с начала полномасштабного вражеского вторжения. Постановлением правительства выделено 473,3 млн грн, пишет УНН со ссылкой на Минобразования

Детали

Сегодня правительство утвердило постановление «Некоторые вопросы предоставления средств специального фонда образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2023 году», которое предусматривает направление средств на реформу «Новая украинская школа» в размере 473,3 млн грн в 2023 году.

Это важная инвестиция Правительства в улучшение качества образования в украинских школах и восстановление реформы НУШ. Ведь после начала полномасштабного вторжения часть расходов на образование перенаправляли на нужды армии. Тогда было прекращено финансирование реформы базового среднего образования в соответствии с Концепцией НУШ, отмечает Минобразования.

Сейчас для того, чтобы обеспечить непрерывность обучения по новым Стандарту базового образования и образовательным программам, продолжить пилотирование, подготовку педагогических работников, правительство возобновило финансовую поддержку реформы.

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В частности выделено:

  • 256,4 млн грн — на закупку средств обучения для учебных кабинетов учреждений общего среднего образования, осуществляющих образовательный процесс на первом (адаптационном) цикле базового среднего образования;
  • 113,2 млн грн — на закупку средств обучения, мультимедийного оборудования, компьютерного оборудования и мебели для учебных кабинетов для пилотных классов;
  • 43,7 млн грн — на приобретение учебной и учебно-методической литературы, в частности ее электронных версий и с аудиосопровождением, для учеников и педагогических работников пилотных классов;
  • 60 млн грн — на повышение квалификации педагогических работников: руководителей, заместителей руководителей и учителей учебных заведений, обеспечивающих реализацию стандарта на первом (адаптационном) цикле базового среднего образования в 2023/2024 учебном году, и пилотных классов; подготовку тренеров-педагогов.

«Мы наконец восстановили субвенцию, чтобы одна из самых успешных трансформаций в украинском образовании продвигалась дальше. Теперь учителя смогут повысить квалификацию, ведь весь прошлый год они буквально тянули реформу на собственном энтузиазме. А школы смогут приобрести новое оснащение, необходимое для качественного обучения по стандартам НУШ», — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Возобновление финансирования НУШ стало возможным благодаря остатку средств образовательной субвенции в Государственном бюджете, который образовался на конец 2022 года, и направлению его части как отдельной субвенции.

Средства обучения местные органы власти будут закупать на основе софинансирования:

  • 70% — субвенция, 30% — местный / областной бюджет: для городских территориальных громад с индексом налогоспособности более 1,1, для областных бюджетов; для областных и бюджета города Киева;
  • 80% — субвенция, 20% — местный бюджет: для сельских и поселковых территориальных громад с индексом налогоспособности более 1,1;
  • 90% — субвенция, 10% — местный бюджет: для бюджетов местного самоуправления с индексом налогоспособности 1,1 и менее;
  • 95% — субвенция, 5% — местный бюджет: для бюджетов местного самоуправления, из которых финансируются заведения в селах (поселках) со статусом горных.

После того, как областные советы распределят средства между местными бюджетами, они будут поступать ежемесячно до 10 числа, добавили в ведомстве.

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