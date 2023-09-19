"Нова українська школа": уряд поновив фінасування реформи і виділив майже пів мільярда гривень

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Сьогодні уряд затвердив постанову «Деякі питання надання коштів спеціального фонду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році», яка передбачає спрямування коштів на реформу «Нова українська школа» в розмірі 473,3 млн грн у 2023 році.

Це важлива інвестиція Уряду в покращення якості освіти в українських школах і відновлення реформи НУШ. Адже після початку повномасштабного вторгнення частину видатків на освіту переспрямовували на потреби армії. Тоді було припинено фінансування реформи базової середньої освіти відповідно до Концепції НУШ, зазначає Міносвіти.

Зараз для того, щоб забезпечити безперервність навчання за новими Стандартом базової освіти й освітніми програмами, продовжити пілотування, підготовку педагогічних працівників, уряд відновив фінансову підтримку реформи.

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Зокрема виділено:



256,4 млн грн — на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти;



113,2 млн грн — на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів;



43,7 млн грн — на придбання навчальної й навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів;



60 млн грн — на підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників і учителів закладів освіти, які забезпечують реалізацію стандарту на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/2024 навчальному році, та пілотних класів; підготовку тренерів-педагогів.



«Ми нарешті відновили субвенцію, щоб одна з найуспішніших трансформацій в українській освіті просувалася далі. Тепер учителі зможуть підвищити кваліфікацію, адже весь минулий рік вони буквально тягнули реформу на власному ентузіазмі. А школи зможуть придбати нове оснащення, необхідне для якісного навчання за стандартами НУШ», — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Поновлення фінансування НУШ стало можливим завдяки залишку коштів освітньої субвенції в Державному бюджеті, який утворився на кінець 2022 року, й спрямуванню його частини як окремої субвенції.

Засоби навчання місцеві органи влади закуповуватимуть на засадах співфінансування:



70% — субвенція, 30% — місцевий / обласний бюджет: для міських територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1, для обласних бюджетів; для обласних і бюджету міста Києва;



80% — субвенція, 20% — місцевий бюджет: для сільських і селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1;



90% — субвенція, 10% — місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування з індексом податкоспроможності 1,1 і менше;



95% — субвенція, 5% — місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування, з яких фінансуються заклади в селах (селищах) зі статусом гірських.



Після того, як обласні ради розподілять кошти між місцевими бюджетами, вони надходитимуть щомісяця до 10 числа, додали у відомстві.

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