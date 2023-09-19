"Нова українська школа": уряд поновив фінасування реформи і виділив майже пів мільярда гривень

ukru
29 березня, 17:57 • 234188 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 304159 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 259648 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 295621 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 263363 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 199466 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 190238 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160152 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 501986 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174836 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
78 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 172918 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 178050 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 115317 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 135962 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 125212 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 357688 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 501986 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 540083 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 539508 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 441360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 172993 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 304240 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 165077 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 156779 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 128472 перегляди
Актуальне
"Нова українська школа": уряд поновив фінасування реформи і виділив майже пів мільярда гривень

"Нова українська школа": уряд поновив фінасування реформи і виділив майже пів мільярда гривень

Київ • УНН

 • 220984 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні Кабмін поновив фінансування реформи базової середньої освіти відповідно до Концепції НУШ, яка була припинена з початку повномасштабного ворожого вторгнення. Постановою уряду виділено 473,3 млн грн, пише УНН з посиланням на Міносвіти

Деталі

Сьогодні уряд затвердив постанову «Деякі питання надання коштів спеціального фонду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році», яка передбачає спрямування коштів на реформу «Нова українська школа» в розмірі 473,3 млн грн у 2023 році.

Це важлива інвестиція Уряду в покращення якості освіти в українських школах і відновлення реформи НУШ. Адже після початку повномасштабного вторгнення частину видатків на освіту переспрямовували на потреби армії. Тоді було припинено фінансування реформи базової середньої освіти відповідно до Концепції НУШ, зазначає Міносвіти.

Зараз для того, щоб забезпечити безперервність навчання за новими Стандартом базової освіти й освітніми програмами, продовжити пілотування, підготовку педагогічних працівників, уряд відновив фінансову підтримку реформи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лісовий: у МОН не вистачає коштів на друк нових підручників, учням 1 та 10 класів видаватимуть книжки минулих років

Зокрема виділено:

  • 256,4 млн грн — на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти;
  • 113,2 млн грн — на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів;
  • 43,7 млн грн — на придбання навчальної й навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів;
  • 60 млн грн — на підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників і учителів закладів освіти, які забезпечують реалізацію стандарту на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/2024 навчальному році, та пілотних класів; підготовку тренерів-педагогів.

«Ми нарешті відновили субвенцію, щоб одна з найуспішніших трансформацій в українській освіті просувалася далі. Тепер учителі зможуть підвищити кваліфікацію, адже весь минулий рік вони буквально тягнули реформу на власному ентузіазмі. А школи зможуть придбати нове оснащення, необхідне для якісного навчання за стандартами НУШ», — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий проект "Укрліт" - твори з української літератури будуть доступними в аудіоформаті

Поновлення фінансування НУШ стало можливим завдяки залишку коштів освітньої субвенції в Державному бюджеті, який утворився на кінець 2022 року, й спрямуванню його частини як окремої субвенції.

Засоби навчання місцеві органи влади закуповуватимуть на засадах співфінансування:

  • 70% — субвенція, 30% — місцевий / обласний бюджет: для міських територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1, для обласних бюджетів; для обласних і бюджету міста Києва;
  • 80% — субвенція, 20% — місцевий бюджет: для сільських і селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1;
  • 90% — субвенція, 10% — місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування з індексом податкоспроможності 1,1 і менше;
  • 95% — субвенція, 5% — місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування, з яких фінансуються заклади в селах (селищах) зі статусом гірських.

Після того, як обласні ради розподілять кошти між місцевими бюджетами, вони надходитимуть щомісяця до 10 числа, додали у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОН працює над тим, щоб у кожній школі був психолог - Лісовий

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73