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Новая украинская экспедиция едет на антарктическую станцию

Киев • УНН

 • 12105 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. К антарктической станции "Академик Вернадский" во вторник, 26 марта, отправляется команда 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

Новая украинская экспедиция едет на антарктическую станцию

"Сегодня к антарктической станции "Академик Вернадский" отправляется команда 24-й Украинской антарктической экспедиции. В нее впервые за 20 лет вошли женщины, а экипировка всех полярников наконец состоит исключительно из продукции украинских производителей", - сообщили в пресс-службе правительства.

В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников - 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудника, врач и повар.

Этих полярников впервые отобрали на основе открытого конкурса, без гендерных ограничений, которые существовали ранее. Благодаря этому в экспедицию вошло 2 женщины, также в составе УАЭ - 4 новичка, а средний возраст участников стал значительно ниже. Так, самому старшему - 47, младшему - 27 лет.

Кроме научных исследований, на станции планируется развивать туристическое направление. Так, на "Академик Вернадский" планируют создать туристический центр, где будет много интересной информации, интерактивные развлечения и сувениры.

Напомним, Украина вложила в модернизацию станции "Академик Вернадский" почти 35 млн грн.

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