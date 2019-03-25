Україна вклала в модернізацію станції "Академік Вернадський" майже 35 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна фактично вклала в модернізацію української станції "Академіка Вернадського" майже 35 мільйонів гривень. Про це під час відправлення 24-ї Української антарктичної експедиції заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає УНН.
Гриневич наголосила, що для міністерства дуже важливо створити для українських полярників кращі умови перебування на станції.
Торік, за її словами, вперше було виділено кошти на ремонт станції – майже 35 млн гривень. Процес модернізації розділений на кілька блоків – перша частина робіт триває зараз, а їх завершення заплановано на наступне антарктичне літо, тобто на грудень-березень 2019-2020 років.
Проте даних коштів все ще недостатньо і потрібно далі вирішувати фінансове питання, додала Гриневич.
Нагадаємо, на масштабну реконструкцію української станції “Академіка Вернадського” в Антарктиді загалом виділили 44 мільйони гривень, ремонтна бригада буде на станції орієнтовно 25 січня.