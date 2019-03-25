Украина вложила в модернизацию станции "Академик Вернадский" почти 35 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Украина фактически вложила в модернизацию украинской станции "Академик Вернадский" почти 35 млн гривен. Об этом во время отправления 24-й Украинской антарктической экспедиции заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает УНН.
Гриневич отметила, что для министерства очень важно создать для украинских полярников лучшие условия пребывания на станции.
В прошлом году, по ее словам, впервые были выделены средства на ремонт станции - почти 35 млн гривен. Процесс модернизации разделен на несколько блоков - первая часть работ продолжается сейчас, а их завершение запланировано на следующее антарктическое лето, то есть на декабрь-март 2019-2020 годов.
Однако данных средств все еще недостаточно и нужно дальше решать финансовый вопрос, добавила Гриневич.
Напомним, на масштабную реконструкцию украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде выделили 44 миллиона гривен.