Украина вложила в модернизацию станции "Академик Вернадский" почти 35 млн грн

Гриневич отметила, что для министерства очень важно создать для украинских полярников лучшие условия пребывания на станции.

В прошлом году, по ее словам, впервые были выделены средства на ремонт станции - почти 35 млн гривен. Процесс модернизации разделен на несколько блоков - первая часть работ продолжается сейчас, а их завершение запланировано на следующее антарктическое лето, то есть на декабрь-март 2019-2020 годов.

Однако данных средств все еще недостаточно и нужно дальше решать финансовый вопрос, добавила Гриневич.

Напомним, на масштабную реконструкцию украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде выделили 44 миллиона гривен.