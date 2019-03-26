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Нова українська експедиція їде на антарктичну станцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. До антарктичної станції "Академік Вернадський" у вівторок, 26 березня, вирушає команда 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.

Нова українська експедиція їде на антарктичну станцію

"Сьогодні до антарктичної станції "Академік Вернадський" вирушає команда 24-ї Української антарктичної експедиції. До неї вперше за 20 років увійшли жінки, а екіпіровка усіх полярників нарешті складається виключно з продукції українських виробників", - повідомили у прес-службі уряду.

До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників – 7 науковців, 3 інженерно-технічних співробітники, лікар та кухар.

Цих полярників вперше відібрали на основі відкритого конкурсу, без жодних гендерних обмежень, які існували раніше. Завдяки цьому в експедицію увійшло 2 жінки, також у складі УАЕ – 4 новачки, а середній вік учасників значно помолодшав. Так, найстаршому – 47, наймолодшому – 27 років.

Крім наукових досліджень, на станції планується розвивати туристичний напрямок. Так, на "Академіку Вернадському" планують створити туристичний центр, де буде багато цікавої інформації, інтерактивні розваги та сувеніри.

Нагадаємо, Україна вклала в модернізацію станції "Академік Вернадський" майже 35 млн грн.

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