Нова українська експедиція їде на антарктичну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. До антарктичної станції "Академік Вернадський" у вівторок, 26 березня, вирушає команда 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.
"Сьогодні до антарктичної станції "Академік Вернадський" вирушає команда 24-ї Української антарктичної експедиції. До неї вперше за 20 років увійшли жінки, а екіпіровка усіх полярників нарешті складається виключно з продукції українських виробників", - повідомили у прес-службі уряду.
До складу 24-ї УАЕ увійшло 12 учасників – 7 науковців, 3 інженерно-технічних співробітники, лікар та кухар.
Цих полярників вперше відібрали на основі відкритого конкурсу, без жодних гендерних обмежень, які існували раніше. Завдяки цьому в експедицію увійшло 2 жінки, також у складі УАЕ – 4 новачки, а середній вік учасників значно помолодшав. Так, найстаршому – 47, наймолодшому – 27 років.
Крім наукових досліджень, на станції планується розвивати туристичний напрямок. Так, на "Академіку Вернадському" планують створити туристичний центр, де буде багато цікавої інформації, інтерактивні розваги та сувеніри.
Нагадаємо, Україна вклала в модернізацію станції "Академік Вернадський" майже 35 млн грн.