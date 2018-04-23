Новое дело против Карпюка и Клыха может повредить их освобождению - юрист
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Дело о выплате штрафа в почти полмиллиона гривен, который россиянка отсудила по гражданскому иску у граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клых из-за гибели ее сына во время Первой чеченской войны, может повредить их возвращению домой. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказала юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова, передает УНН.
"Лично я думаю, что на самом деле, если будут вестись переговоры о том, что Карпюка и Клыха будут освобождать или обменивать, то этот вопрос должен быть просто частью переговоров: вы освобождаете и при этом не берете во внимание этот долг, потому что это просто сфабрикованнон дело, этого не было. Но с другой стороны есть мнение такое, и адвокат его высказал, что если этих людей будут возвращать отбывать наказание в Украине по конвенции (о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания - ред.), если это возможно, вообще, то Украине придется взять этот долг на себя, потому родственники просто не могут", - заявила Волкова.
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Напомним, осужденный в России украинец Станислав Клых написал письмо российскому корреспонденту, в котором рассказал о своем пребывании в тюрьме, а также заявил, что лояльно относился к России до задержания.