Нова справа проти Карпюка і Клиха може зашкодити їхньому звільненню – юрист
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Справа про виплату штрафу у майже півмільйона гривень, який росіянка відсудила за цивільним позовом у громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха через загибель її сина під час Першої чеченської війни, може зашкодити їхньому поверненню додому. Про це у коментарі "Радіо Свобода" сказала юристка Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова, передає УНН.
"Особисто я думаю, що насправді, якщо вестимуться перемовини щодо того, що Карпюка і Клиха будуть звільняти або обмінювати, то це питання має бути просто частиною переговорів: ви звільняєте і при цьому не берете до уваги цей борг, бо це просто сфабрикована справа, цього не було. Але з іншого боку є думка така, і адвокат її висловив, що якщо цих людей повертати відбувати покарання в Україні за конвенцією (про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання – ред.), якщо це буде можливо, взагалі, то Україні доведеться взяти цей борг на себе, бо родичі просто неспроможні", – заявила Волкова.
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Нагадаємо, засуджений в Росії українець Станіслав Клих написав листа російському кореспонденту, в якому розповів про своє перебування у в'язниці, а також заявив, що лояльно ставився до Росії до затримання.